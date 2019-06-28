انحدار مستوى الرئاسة الامريكية.. ترامب يعلن انه "يتشرف" بصداقة ابن سلمان اكراماً لمشتريات السعودية من الاسلحة
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جرينتش+2 11:39
الجيش التركي “المحتل” يعلن قصف مواقع تابعة للجيش السوري بذريعة قصفه لنقطة مراقبة تركية في ادلب امس

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