الجيش التركي “المحتل” يعلن قصف مواقع تابعة للجيش السوري بذريعة قصفه لنقطة مراقبة تركية في ادلب امس

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، قصف مواقع تابعة للجيش السوري، قالت إنها “اعتدت على نقطة مراقبة في إدلب”.

وقالت وكالة “الأناضول” إن “وزارة الدفاع التركية تعلن قصف مواقع النظام السوري التي اعتدت على نقطة مراقبة في إدلب”.

وأضافت وزارة الدفاع: “قمنا بقصف مواقع للجيش السوري بعد هجومه على نقطة المراقبة التركية العاشرة”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين فيما قالت إنه “هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة خفض التصعيد” بمحافظة إدلب”.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “قوات النظام السوري شنت هجوما بقذائف المدفعية والهاون، يعتقد أنه متعمد، على نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات التركية في إدلب”.

وجاء في البيان: “استشهد أحد أبطال الجيش التركي وأصيب 3 آخرين في اعتداء لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة العاشرة، وتم إجلاء المصابين من نقطة المراقبة، ونقلهم إلى المستشفى للعلاج”.

وأضاف البيان أن رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة، وأبلغتها أن الرد على الاعتداء “سيكون قاسيا”.

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