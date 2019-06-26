كاظم الساهر يحيى 9 حفلات هذا الصيف في السعودية ولبنان والاردن

بات واضحاً أن صيف 2019 سيكون “وش السعد” على الفنان العراقي كاظم الساهر، حيث يعيش حالة انتعاشة فنية كبيرة من خلال إحيائه حفلات فى مختلف الدول العربية، نظرا لما يتمتع به من مكانة لدى الجمهور العربي

فقد تعاقد الساهر حتى الان على عدة حفلات، أولها حفل فى السعودية ضمن فعاليات “موسم جدة” والمقرر اقامته يوم 17 من شهر يوليو/تموز المقبل، ويحيى بعدها 3 ليالٍ دفعة واحدة ضمن مهرجان “اهدنيات” فى لبنان وتحديدا فى أيام 26،27،28 يوليو/تموز المقبل، وأيضا سيحيى 3 حفلات أخرى فى لبنان ضمن مهرجان “بيت الدين” وتحديدا فى أيام 1 و 2 و3 من شهر أغسطس/آب المقبل، ويطير بعدها إلى الأردن ليحيى في عمان حفلين من أقوى الحفلات هناك وتحديدا فى 8 و 9 من شهر أغسطس/آب.

وكان القيصر كاظم الساهر قد طرح منذ عدة أيام أغنية جديدة بعنوان “متمردة” من ألحانه وكلمات كريم العراقى وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبرموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”، والتى يعود بها من خلال هذه الأغنية لجمهوره العربى بعد غياب.