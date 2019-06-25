مبيعاتها ستبلغ مليار دولار سنوياً.. هيئة أمريكية تنجخ بانتاج فياجرا نسائية 

وسيدخل العقار الذي يحمل اسم فايليسي إلى المنافسة في سوق شهدت من قبل محاولات فاشلة.

ويقول محللون إن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.

وقفزت أسهم بالاتن 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضا أسهم أماج 11.5 بالمئة.

ويقوم فايليسي بتحفيز دروب في المخ ترتبط بالرغبة الجنسية، ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.

ويدخل العقار الجديد في منافسة مع آدي الذي تنتجه شركة سبراوت وهو عبارة عن أقراص يومية جرى اعتمادها في عام 2015.

ويقول خبراء إن فايليسي يملك عدة مزايا مقارنة بعقار آدي، ومنها قلة آثاره الجانبية وسرعة فعاليته وعدم الحاجة لتناوله بشكل يومي.