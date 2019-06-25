على خلفية المشاركة الاردنية في ورشة البحرين.. مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن حكومة الرزاز

طالبت كتلة الإصلاح النيابية في مذكرة وقع عليها 14 نائباً، بحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، على خلفية مشاركة الأردن في ورشة البحرين.

وجاء في المذكرة التي نشرتها الكتلة في صفحتها على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء.. “لقد تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه”.

وأكدت المذكرة أن ورشة البحرين مقدمة اقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للاحتلال بمشاريعه الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

وتاليا أسماء النواب الموقعين على هذه المذكرة:

د. عبد الله العكايلة، وصالح عبدالكريم العرموطي، وسعود ابو محفوظ، ود. احمد الرقب، وتامر بينو، ود. مصطفى العساف، و ابراهيم ابو السيد، وموسى هنطش، ود. نبيل الشيشاني، ود. موسى الوحش، ومنصور مراد، ود. حياة مسيمي، ود. ديمة طهبوب، وهدى العتوم.