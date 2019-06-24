ولعت.. ارتفاع درجات الحرارة في عمان الى 39 درجة لمدة 3 ايام

تسجل درجات الحرارة العظمى في عمان غدا الثلاثاء 39 درجة مئوية، وفق ما افاد به مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد المومني.

وقال المهندس المومني، في تصريح صحفي، ان المملكة تتاثر، اعتبارا من اليوم الاثنين ولثلاثة ايام، بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة نحوها من الجزيرة العربية، ما يؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة.

واضاف ان درجات الحراة اليوم الاثنين تبلغ 37 درجة مئوية بارتفاع بحوالي6 الى7 درجات مئوية عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لاسيما في ساعات الظهيرة، وتدعو الى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الالوان الفاتحة وشرب كميات كافية من الماء، وعدم ترك الاطفال داخل المركبات خلال وقت الظهيرة اثناء التسوق، والاستماع الى ارشادات الجهات المختصة والدفاع المدني .

وتوقع المومني اعتباراَ من يوم الخميس أن تبدأ الموجة الحارة بالانحسار التدريجي لتسجل الحرارة العظمى 35 درجة مئوية .