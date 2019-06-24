دائرة السير تضبط مئات المخالفات لمواكب الخريجين في إربد

ضبط قسم المباحث المرورية ورقباء السير في اربد، خلال الأيام الخمسة الماضية، مئات المخالفات المتعلقة بمواكب الخريجيين واخراج الاجسام من المركبات، وفق مصدر امني.

وقال المصدر انه قد تم رصد هذه المخالفات من قبل دوريات المباحث المرورية ورقباء السير المنتشرين في الشوراع، وجرى تسجيل ارقام المركبات المخالفات تمهيداً لتوقيع مخالفات غيابية بحقهم.

واشار المصدر الى انه لم يتم ايقاف اي مركبة مخالفة تحسبا لحدوث اختناقات مرورية، مؤكدا انه سيصار الى التعميم على المركبة المخالفة، وفي حال تم ضبطها سيتم حجز الرخص، وفي حال مراجعة السائق لدائرة الترخيص لتجديد رخصة مركبته سيجد السائق تعميما عليها بمراجعة قسم السير المعني لتصويب الاوضاع.

واكد المصدر ان هذه المخالفات تشكل خطرا على حياة السائق والراكب والمارة، ومن شأنها التسبب بحوادث سير وخلق ازمات مرورية في الشوارع.

ولفت الى ان معدل المخالفات التي تم رصدها في ايام التخريج 100 مخالفة، حيث وانه بعد تحرير المخالفة سيتم تحويل صاحب المركبة للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء الاداري بحقة.

یشار إلى أن قیمة المخالفة تتراوح ما بین 10 و100 دینار، وبعدھا یتم تحویل السائق إلى الحاكم الإداري لكتابة تعھد لمنع تكرار المخالفة بعد أن یتم حجز المركبة 14 یوما.