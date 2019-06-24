جراء الضغوط النفسية.. جندي سعودي يقتل ثلاثة من زملائه في جازان

وقال موقع “شبكة سبق” الإخباري، نقلا عن مصادر لم يسمها، إن سبب الحادث خلاف شخصي بين الجندي مرتكب الجريمة ورقيب في نفس الجهة الأمنية التي يعمل بها، حيث قتله وقتل عن طريق الخطأ وكيل رقيب، وعريفا أثناء إطلاق النار.

وأشار الموقع إلى أن القاتل سلم سلاحه ونفسه إلى زملائه بعد الحادث، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي للحادث، إلا أن مصادر سعودية أشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان بيانا رسميا يميط اللثام عن الحادث وملابساته.