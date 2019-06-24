القبض على شخص سرق 40 ألف دينار من أحد المنازل بالمفرق

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي، اليوم الاثنين، وبوقت قياسي من القبض على شخص سرق مبلغ 40 ألف دينار من داخل أحد المنازل في مدينة المفرق واستعادة كامل المبلغ المسروق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الاثنين: إن بلاغاً ورد اليوم للعاملين في شعبة بحث جنائي الشمال عن تعرض أحد المنازل في المفرق للسرقة بعد دخول شخص مجهول إليه وسرقة مبلغ 40 ألف دينار كانت داخل قاصة حديدية حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل.

وأضاف أنه وبمتابعة التحقيق وخلال زمن قياسي وبما تم جمعه من أدلة ومعلومات وقع الاشتباه على شخص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات الجنائية والمخدرات، وألقي القبض عليه على الفور، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة، وتم ضبط كامل المبلغ المسروق والذي كان قد قام بدفنه، والتحقيقات مستمرة.

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