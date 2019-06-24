“الضمان” تقرر صرف زيادة رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد غداً

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف الزيادة الخاصة برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال تنفيذاً لقرار رفعها إلى (100) دينار سيكون ضمن الراتب التقاعدي للشهر الحالي الذي سيتم صرفه غداً الثلاثاء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن البدء بصرف تلك الزيادة على رواتب شهر حزيران تشمل كافة أنواع الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والإصابية الذين تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (100) دينار، حيث يبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من تلك الزيادة (56228) متقاعداً من ضمنهم (33) ألف متقاعد على قيد الحياة.

وأضاف الصبيحي أن الكلفة الإجمالية لرفع الحد الأدنى الأساسي لتلك الرواتب بلغت (18) مليون دينار سنوياً، وأن أصحاب الرواتب التقاعدية الأساسية الأقل هم الأكثر استفادة من هذه الزيادة على الراتب الأساسي، مبيناً أن متوسط الزيادة لتلك الرواتب هو (28) ديناراً، حيث أن (22344) متقاعداً سيستفيدون من الزيادة بمبلغ من (40-50) ديناراً، وأن (15983) متقاعداً سيستفيدون بزيادة من (20-39) ديناراً، كما أن (17901) متقاعد سيستفيدون بزيادة من (1-19) ديناراً.