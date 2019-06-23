بعد تزايد حالات الطلاق.. جمعية نسائية تقترح تحديد سن ادنى للخطبة

قالت جمعية معهد النساء الأردني (تضامن)، اليوم الأحد، إن 55 حالة طلاق كانت تحصل يوميا في الأردن خلال العام الماضي، مقابل 194 حالة زواج .

وذكرت أن “حالات الطلاق التراكمي المسجلة في محاكم شرعية في الأردن العام الماضي، بلغت نحو 20 ألف حالة طلاق، بانخفاض نسبته 4.4% عن عام 2017 .. فيما بلغت عقود الزواج العادي والمكرر نحو 70 ألف عقد، بانخفاض نسبته 9% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 77 ألف عقد عام 2017”.

الجمعية أضافت أن “4690 حالة طلاق مبكر قد حدثت من زواج لم يتجاوز العام”.

وقالت الجمعية” ت ان عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكرين”، بحسب تضامن التي أشارت إلى “عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به”.

وأضافت “عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال”.

الجمعية قالت، إن “34.8% من الذكور الذين تزوجوا عام 2018 كانت أعمارهم 25 عاماً فأقل (24600 ذكراً)، مقابل 72.4% من الإناث (51191 أنثى). فمن بين كل ثلاثة أزواج هنالك زوج واحد عمره أقل من 25 عاماً، ومن بين كل 4 زوجات هنالك 3 زوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً”.

كما أوضحت جمعية تضامن أن زواج الأطفال ضمن الفئة العمرية (15 -18 عاما) انخفض 1.8%، ليصل إلى 8226 عقداً لفتيات وفتيان، مسجلا 11.6% من إجمالي حالات الزواج في الأردن، مقارنة مع 13.4% خلال عام 2017.