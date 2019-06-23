استعدوا.. كتلة هوائية حارة تزحف على المملكة غداً وبعد غد

تكون الاجواء اليوم صيفية عادية في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تتأثر المملكة تدريجيا، غدا بكتلة هوائية حارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود اجواء حارة وجافة في معظم مناطق المملكة وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويزداد تأثير الكتلة الحارة على المملكة يوم الثلاثاء، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول اثناء الليل الى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 33 – 20 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 33 – 21، والمناطق الجنوبية 31 – 18، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.