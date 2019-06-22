8 إصابات بحادثي تصادم بين مركبات في عمان واربد

أصيب أربعة أشخاص بحادث تصادم بين 4 مركبات اليوم السبت في منطقة المهاجرين بعمان، بحسب بيان لمديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية ان فرق الإسعاف دفاع مدني شرق عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب أربعة أشخاص بحادث تصادم اليوم السبت بين مركبتين بمنطقة كتم في اربد، وفق ما اعلنته مديرية الدفاع المدني، بحسب بيان لمديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية ان فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.