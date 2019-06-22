صلابة الموقف ووحدة القيادة في ايران تهزمان ترامب والادارة الامريكية المنقسمة على نفسها والعاجزة عن حسم القرار
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يقتلون القتيل ويمشون في جنازته.. الجبير ينفعل وهو يستمع لآخر كلمات خاشقجي قبل ذبحه/ فيديو

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