تناول لبن الزبادي بشكل منتظم يعمل على الوقاية من سرطان الامعاء

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة واشنطن، بأن الرجال الذين يتناولون لبن الزبادي بشكل منتظم، هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخُمس، مقارنة مع غيرهم من الرجال.

وقد أجريت الدراسة على أكثر من 32000 رجل على مدار 25 عاماً، حيث وجد الباحثون بأن أولئك الذين يستهلكون أكثر من 245 غراماً من لبن الزبادي في الأسبوع، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 19%.

بالإضافة إلى ما سبق، كشفت الدراسة بأن الأشخاص الذين يتناولون لبن الزبادي بشكل يومي كانوا أقل عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بنسبة 26%.

وتعليقاً على النتائج ، قال الباحث الدكتور يين تساو من جامعة واشنطن: “توفر بياناتنا دليلاً جديداً على دور الزبادي في المرحلة المبكرة من تطور سرطان القولون والمستقيم وإمكانات بكتيريا الأمعاء في تعديل هذه العملية.”

ولم يتمكن الباحثون بعد من معرفة السبب الذي يجعل من لبن الزبادي عاملاً مضاداً لنمو الأورام السرطانية، إلا أنهم خمّنوا بأن السبب قد يكمن في وجود نوعين من البكتريا الشائعة في الزبادي، وهما لاكتوباسيلوس بلوغاريوس، وستريبتوكوكس تيرموفيلوس، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.