صلابة الموقف ووحدة القيادة في ايران تهزمان ترامب والادارة الامريكية المنقسمة على نفسها والعاجزة عن حسم القرار
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جرينتش+2 02:56
روسيا والصين.. تحالف في مواجهة الغرب وتنافس على النفوذ الخارجي 

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