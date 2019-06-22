بعد اكتشاف قاتل الطفل الاول.. العثور على جثة طفل ثانٍ بمخيم البقعة

تعاملت ادارة البحث الجنائي خلال اسبوع واحد مع جريمتي قتل راح ضحيتها طفلان في منطقة مخيم البقعة، الأولى كان ضحيتها طفل بالثامنة من عمره، والثانية ضحيتها فتى عمره 14 عاما عثروا عليه مدفونا داخل إحدى المزارع .

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى محمود الصمادي أوقف الأسبوع الماضي عاملا وافدا مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن اعترف الأخير بقتل طفل بالثامنة، وزعم أنه عثر عليه متوفيا أمام منزله في مخيم البقعة، فيما لايزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات وفاة الطفل الثاني.

وقد أسند المدعي العام الصمادي تهمة القتل القصد للعامل الوافد، الذي يعمل في مطعم لبيع الفلافل ويسكن بالقرب من منزل الطفلة الضحية.

وأفاد المتهم خلال التحقيق معه بأن الطفل مازحه بطريقة خاطئة، الأمر الذي دعاه لضربه ما أدى إلى وفاته، مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل حاول نقل جثته ووضعها أمام منزل ذويه، لكنه لم يتمكن، حيث توجه إلى أحد اصدقائه وأبلغه أنه عثر على جثة الطفل أمام منزله، ما دفع الأخير إلى إبلاغ الشرطة، التي بدورها تمكنت من القبض على المتهم بعد أن كشفت زيف ادعائه.