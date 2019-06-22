صلابة الموقف ووحدة القيادة في ايران تهزمان ترامب والادارة الامريكية المنقسمة على نفسها والعاجزة عن حسم القرار
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جرينتش+2 02:57
البشير يحمّل اجهزة الامن مسؤولية قتل المتظاهرين لانها كانت تقدم له تقارير مغلوطة

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