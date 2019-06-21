صلابة الموقف ووحدة القيادة في ايران تهزمان ترامب والادارة الامريكية المنقسمة على نفسها والعاجزة عن حسم القرار
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جرينتش+2 11:09
على ذمة نيويورك تايمز.. ترامب يوافق على مهاجمة بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ،،ثم يتراجع

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