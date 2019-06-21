ترامب يتعمد التهويش ويدعي انه أوقف ضربة لإيران قبل 10 دقائق من انطلاقها

فيما يشبه التهويش والتخويف، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.

وقال ترامب: “كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس”، مؤكدا أنه “ليس في عجلة من أمره” في التعامل مع إيران.

ولفت ترامب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إلى أنه أوقف الهجوم بعدما أبلغه أحد الجنرالات أن 150 شخصا سيلقون حتفهم، إذا تم توجيه ضربة إلى المواقع الإيرانية.

وفي وقت، قال ترامب إنه فرض عقوبات جديدة على طهران ليلة الخميس، شدد على أنه لن يسمح لطهران بـ “الحصول على سلاح نووي يوجه ضد الولايات المتحدة وضد العالم” حسب تعبيره.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.

وحتى الساعة 7 من مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون توجيه الضربة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي والرئيس وزعماء الكونغرس، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الذين شاركوا في المداولات أو اطلعوا عليها.

وذكر المسؤولون أن ترامب وافق في البداية على هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية، مثل بطاريات الرادار والصواريخ، ولكنه تراجع كالارنب امام الصمود الايراني الباسل