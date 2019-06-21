إصابة 70 فلسطينياً اليوم برصاص الاحتلال في جمعة “الأرض مش للبيع” شرق غزة

أصيب 70مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج اليوم الجمعة، خلال فعاليات الجمعة الـ 63 لمسيرة العودة التي جاءت تحت عنوان “الأرض مش للبيع” التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إن 70مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة.

ويتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة قبالة السياج الفاصل وأمامهم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويحتجون بشكل سلمي ضد الحصار وتأكيدا على حق العودة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في وقت سابق، للمشاركة الفعالة في جمعة “الأرض مش للبيع” بمخيمات العودة، مؤكدة أن المسيرات ستتواصل إلى حين إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

يأتي ذلك في إطار مسيرات العودة الكبرى التي شهدت استشهاد 306 فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 آذار/مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، وإصابة 17581 مواطنًا.

وعلى صعيد متصل، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للمشاركة في الفعاليات التي ستقام يومي 25و26/ يونيو الجاري، تزامناً مع مؤتمر البحرين، الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، ان قطاع غزة سيشهد عدة فعاليات (مؤتمرا وطنيا وإضرابا شاملا). فيما سيشهد الاربعاء26/6 مسيرات ومؤتمرا شعبيا لرفض تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين.

وأكدت الهيئة في بيانها على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية كأداة كفاحية بيد شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجماهير للمشاركة في الجمعة الـ 64 القادمة التي تحمل عنوان “فليسقط مؤتمر البحرين”.

وفيما يلي نص البيان

يا جماهير شعبنا المرابط الصامد –يا ابناء امتنا العربية والاسلامية

تستمر مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة للجمعة ال63 لتواجه كل المخططات الرامية لتصفية القضية وتثبيت الدولة اليهودية على ارض فلسطين. ان الحصار المفروض على شعبنا منذ 13عاما وتقطيع اوصال الضفة المحتلة والتهويد الممنهج للقدس بهدف اخضاعها للعدو والتمهيد لمشروع التصفية التي تقوده الادارة الامريكية المعروف “بصفقة القرن”.

أيها العرب –أيها المسلمون – إن الإدارة الأمريكية تريد أن تنفذ بأيديكم وبأموالكم مشروع التصفية وتجعلكم بوابة له وتحملكم وزره أمام شعوبكم وشعب فلسطين، والتاريخ لا يرحم ولن تغفر لكم الأجيال القادمة هذا التراجع والتهاون في حماية القدس والمقدسات. سيكتب عنكم التاريخ بمداد اسود انكم فتحتم بوابات عواصمكم امام العدو المجرم قاتل أطفالكم.

أيها المخدوعون الذاهبون الى مؤتمر البحرين؛ تراجعوا فان الاوطان لا تباع بالأموال ولا باكذوبة الازدهار. والكرامة لا تقدر بثمن، و ان الحصار والاغلاق وسياسة التجويع والافقار المفروضة على شعبنا لن تغير من مواقف الأحرار والشرفاء “فالحرة تموت ولا تأكل بثدييها “فما بالكم ان كان المستهدف للبيع المجاني القدس وفلسطين والسارق المشتري هو الصهيوني والضحية صاحب الأرض شعب فلسطين العربي المسلم الذي جبلت الأرض بدماء أجياله الطاهرة التي دافعت عنها عشرات السنين.. إننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ونحن نشكر من تضامن معنا في اليوم العالمي للاجئين الذي صادف امس 20.6. نؤكد على التالي:-

1- نؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كأداة كفاحية بيد شعبنا لحماية ثوابته وحقه في العودة وكسر الحصار الاجرامي عن قطاع غزة.

2- في حضرة شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار نتوجه بالتحية لأرواح شهداء الثلاثاء الحمراء أبطال سجن عكا “محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي “الذين نعيش ذكرى استشهادهم وإعدامهم على يد المحتل البريطاني المجرم يوم الثلاثاء ١٧/٦/١٩٣٠ م، ونشد على أيدي أسرانا الصامدين على درب الشهداء خلف قضبان سجون الاحتلال.

3- نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على التمسك بأرضنا ومقدساتنا ورفض بيعها وملاحقة تجار السياسة وسماسرة الاوطان ففلسطين ليست للبيع ومقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنه أو مبادلته ولو بمليارات الدولارات رغم الحصار والإغلاق والعدوان.

4- ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية في غزة والضفة الغربية الاسبوع القادم وبالذات يومي25+26/6 حيث ستشهد غزة يوم الثلاثاء25حزيران مؤتمرا وطنيا وإضرابا شاملا. فيما سيشهد الاربعاء26.6 مسيرات ومؤتمرا شعبيا لرفض تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين.

5- نهنئ طلابنا الاعزاء بنهاية العام الدراسي 2019، كما ندعو الله بالنجاح والتفوق لأبنائنا طلاب التوجيهي الاعزاء.

6- ندعو جماهير شعبنا الى المشاركة في فعاليات الجمعة 64 بتاريخ 28-6-2019والتي ستحمل عنوان “فليسقط مؤتمر البحرين”.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار-الشفاء العاجل لجرحانا –الحرية لأسرانا الابطال

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

قطاع غزة -21-6-2109