صلابة الموقف ووحدة القيادة في ايران تهزمان ترامب والادارة الامريكية المنقسمة على نفسها والعاجزة عن حسم القرار
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جرينتش+2 11:11
واشنطن تقر باسقاط الحرس الثوري طائرة تجسس أميركية

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