صلابة الموقف ووحدة القيادة في ايران تهزمان ترامب والادارة الامريكية المنقسمة على نفسها والعاجزة عن حسم القرار
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مجزرة قضائية..24 حكماً بالسجن مدى الحياة في محاكمة قادة المحاولة الانقلابية على اردوغان عام 2016

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