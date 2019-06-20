عطل إطار طائرة صغيرة يؤخر اقلاع طائرة الملكية من العقبة

تسبب عطل في أحد اطارات طائرة قديمة صغيرة اثناء هبوطها على مدرج مطار الملك حسين الدولي بالعقبة، صباح اليوم، بتأخر اقلاع رحلة الخطوط الملكية الاردنية المتوجهة الى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان.

وقال مدير مطار الملك الحسين الدولي ناصر المجالي لــ (بترا) ان الحادث تسبب فقط في تأخر اقلاع رحلة الخطوط الملكية الاردنية المتجهة الى عمان لمدة 50 دقيقة فقط، وهذا لا يعتبر تاخيرا بالمقاييس الدولية، وذلك من اجل استكمال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة وفقا لقواعد ومتطلبات السلامة الجوية المنسجمة مع قانون الطيران المدني المحلية والعالمية لضمان امن وسلامة الطائرات والمسافرين.

وتعاملت الاجهزة المعنية في مطار الملك حسين الدولي، حسب المجالي، مع الوضع بمهنية عالية لإعادة الوضع التشغيلي للمدرج باقصى سرعة ممكنة نافيا حدوث انزلاق للطائرة، كما نقلت بعض المواقع الاخبارية.