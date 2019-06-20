بعدما غادرت المستشفى.. هيفاء وهبي تطمئن محبيها على صحتها

طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها على صحتها بنشر رسالة مطولة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وقالت هيفاء: “أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكراً لكل اللي دعالي دعوة من قلبه، شكراً لكل اللي ضوالي شمعة، شكراً لكل اللي حاول يطمن عليّ سواء برسالة أو مكالمة، شكراً وآسفة لكل فنان ما عيّد بسببي”.

وأضافت “شكراً لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكراً لكل صحافي كتبلي من قلبه، فرحت كتير بكم، الحب اللي شفته من الناس وجمهوري والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، واللي أثر فيي كتير أمنيات الشفاء حتى من ناس ما بعرفهن ولا مرة قابلتهم، وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني، حسيت إني رح اشفي بسبب دعواتكم لإلي”.

واختتمت رسالتها قائلة: “خرجت من المستشفي ورجعت على البيت الحمد لله”.

يذكر أن هيفاء نشرت صورة عبر “ستوري” على حسابها الرسمي بانستغرام، من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: “اشتقتلكم”.