التربية تؤكد استمرار امتحانات التوجيهي وسط أجواء من الهدوء والانضباط

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، ان امتحان التوجيهي اليوم سار بشكل طبيعي في جميع القاعات بالمملكة، وحسب التعليمات الناظمة للامتحان.

وكان 38408 طلاب، تقدموا للامتحان اليوم الخميس على حلستين اولى وثانية، وبواقع 32169 طالبا في الفروع الاكاديمية و 6239 طالبا وطالبة في الفروع المهنية.

وبين الجلاد، ان أجواء من الهدوء سادت في القاعات وفي محيطها، مؤكدا التزام جميع الطلبة في القاعات بتعليمات الامتحان، بحسب التغذية الراجعة من الميدان.

وبين ان غرف العمليات في الوزارة لم تسجل منذ بدء الامتحان أي محاولات تذكر لتعكير سيره أو التأثير على مجرياته، في الوقت الذي تتعامل فيه لجان الامتحان في الميدان بكل مسؤولية ومهنية مع القضايا كافة.

وعبر الجلاد عن تقدير الوزارة لجهود جميع العاملين في الامتحان سواء من كوادر الوزارة أو الجهات الرسمية المساندة.

ويتقدم للامتحان في اللغة الإنجليزية يوم بعد غد السبت 122122 طالبا وطالبة، بواقع 107997 في الفروع الأكاديمية و 14125 في الفروع المهنية.