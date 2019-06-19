11 اصابة بحادث تدهور مركبة وحريق شقة في العقبة

أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تدهور مركبة اليوم بالقرب من تقاطع وادي اليتم في العقبة، وفق ما اعلنته إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.

كما اعلنت ادارة الاعلام عن اصابة ستة أشخاص بضيق في التنفس اثر حريق داخل شقة في محافظة العقبة.

وقالت ان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة قد تعاملت مع الحريق الذي شب في احدى الشقق بمنطقة المحدود الغربي، حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الست ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، مشيرة الى ان حالتهم العامة متوسطة.