وزارة الصناعة والتموين تؤكد الانخفاض التدريجي على أسعار الدجاج

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، إن “الأسعار بدأت بالانخفاض التدريجي حيث تراجعت بمقدار 5 قروش للكيلو في مسلخ أمانة عمان اليوم الاربعاء لتبلغ 220 قرشا للمستهلك، فيما انخفضت عن ذلك لبعض الشركات المنتجة للدجاج فيما استقرت الاسعار اليوم وأمس بالنسبة لدجاج النتافات عند 165 قرشا للكيلو، ويباع بأقل من ذلك في بعض المناطق”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات الرقابية قد جاءت ضمن الحملة المكثفة التي تقوم بها على محلات بيع الدجاج الطازج والنتافات، للتأكد من وفرة الكميات والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الاتحاد النوعي لمربي الدواجن.

وتوقعت الوزارة أن تواصل الأسعار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء زيادة الكميات المنتجة، والاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من وقف تصدير بيض التفريخ وعمليات التصدير.

وأشارت إلى انها ستواصل حملات الرقابة المكثفة على أسعار الدجاج، وبما لا يقل عن 23 جولة رقابية يوميا وتشتمل على زيارة حوالي 500 محل تجاري يوميا في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الاسواق على الأرقام التالية: العاصمة 065661176، اربد 027277715، المفرق 026232368، الزرقاء 053985711، جرش 026341664، مأدبا 053248146، الكرك 032353898، الطفيلة 032241191، معان 032132195، العقبة 032019467، عجلون 026422181، البلقاء053554831.

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