تقرير المحققة الأممية "كالامار" يكشف وجود "أدلة كافية" لتورط ولي العهد السعودي في اغتيال الصحفي خاشقجي
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جرينتش+2 07:53
“هل وصل خروف العيد؟” ..الأمم المتحدة تكشف تسجيلات جديدة في مقتل خاشقجي

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