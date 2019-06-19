موقع عبري يزعم اعتقال أردني مسلح قرب وادي الأردن

كشف الإعلام العبري صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال الجيش الإسرائيلي لأردني دخل الحدود مسلحاً بسكين قرب وادي الأردن.
وأفاد موقع “مفزاك لايف” العبري، أنّ الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل أردنياً مسلحاً بسكين عبر الحدود قرب وادي الأردن، وتم تحويله للتحقيق.
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
كشف الإعلام العبري صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال الجيش الإسرائيلي لأردني دخل الحدود مسلحاً بسكين قرب وادي الأردن.
وأفاد موقع “مفزاك لايف” العبري، أنّ الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل أردنياً مسلحاً بسكين عبر الحدود قرب وادي الأردن، وتم تحويله للتحقيق.
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