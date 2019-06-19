ليت الاعلام العربي يقتدي به.. موقع حكومي نيوزلندي يمحو اسرائيل من الخارطة ويثبت فلسطين مكانها

نشر موقع الهجرة النيوزلندية، وهو موقع حكومي رسمي، خريطة جديدة للشرق الاوسط يطمس فيها الكيان الصهيوني ويثبت محله فلسطين وبضمنها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة فلسطين .

وذكر موقع صحيفة تايمز اوف اسرائيل العبرية أن “صحيفة الوقائع النيوزلندية التي قدمت معلومات عن المهاجرين الفلسطينيين الى نيوزلندا، قد حددت مدينة القدس الشرقية بانها العاصمة المعينة لدولة فلسطين، فيما قالت الصحيفة إن اسرائيل قد تسببت في قمع واسع للفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية”.

واضاف أن “الصحيفة اشارت الى العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على غزة من قبل الكيان الصهيوني ومصر، بدعوى منع حركة حماس من جلب الأسلحة والصواريخ والمواد اللازمة لبناء التحصينات والأنفاق”.

من جانبه دعا مدير معهد (اسرائيل في نيوزلندا) آشلي تشريش الى سحب هذه الخريطة، معتبرا أن وصف الكيان الصهيوني بانه ارض فلسطين امر مسيء للغاية، ويعادل الهجرة النيوزيلندية التي تُظهِر خريطة المملكة المتحدة وقد أزيلت منها اسماء اسكتلندا وويلز، وأشارت إلى الجزر البريطانية بأكملها باعتبارها إنكلترا”، بحسب الموقع.

واضاف أنه يجب على وزير الهجرة النيوزلندي تقديم ما سماه بـ ” الاعتذار” عن الصورة المخالفة، والتأكيد على أنها لا تعكس سياسة الحكومة.