قبلة عاشق مغمسة بزبدة الفول السوداني تقتل حبيبته الكندية

تسببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مع صديقها بوفاتها، جراء نقص حاد في تدفق الأكسجين إلى المخ.

قبل فترة وجيزة من الموعد الغرامي مع حبيبته، أكل شاب شطيرة تحتوي على زبدة الفول السوداني، ويبدو أنه لم يكن يعرف شيئا عن مرضها الذي كانت تعاني منه: الحساسية الشديدة تجاه الفول السوداني.

ولأن الفتاة تعاني من حساسية شديدة تجاه الفول السوداني، فقد جعلت هذه القبلة سببا في إصابتها بنوبة ربو حادة، لم يجد معها جهاز استنشاق الربو نفعا. اتصل صديقها بالإسعاف، التي وصلت بعد ثماني دقائق، لكن الأطباء، في الطريق إلى المشفى، فشلوا في إنقاذ الفتاة، إذ توقف جهازها التنفسي وقلبها، ولقيت حتفها عقب وصولها إلى المشفى بدقائق.

وكشف تشريح الجثة أن الفتاة كانت تعاني من انكماش شديد للدماغ، جراء نقص الأكسجين، حيث توقف تماما عن التدفق إلى المخ.