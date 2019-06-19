تفقد معاصر الزيتون واغلاق مقلع حجري غير مرخص بمنطقة عجلون 

اغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون اليوم مقلعا حجريا غير مرخص في منطقة عصيم.

وقال مساعد المحافظ مخلد الفواز لـ (بترا) ان اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية بيئة وزراعة وصحة وشرطة بيئية تعمل وبشكل مستمر على تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على المقالع و البؤر البيئية للتأكد من تقيدها بشروط السلامة العامة، مبينا انه تم اغلاق المقلع لانه غير مرخص ومخالف.

واشار الى ان اللجنة بدات ايضا جولات للكشف على معاصر الزيتون في المحافظة للوقوف على مدى تقيدها بشروط السلامة العاملة والتخلص من مادة الجفت التي تتراكم حاليا امام وفي ساحات المعاصر.

وبين الفواز ان اللجنة نفذت جولات على سبع معاصر زيتون حيث اوصت بالزام جميع المعاصر التي تم زيارتها بازالة مادة الجفت المكبوس وغير المكبوس من ساحاتها الامامية والخلفية التابعة لها لافتا الى ان اللجنة امهلت اصحاب المعاصر اسبوعين لازالة الجفت.