الشرطة الإسبانية تعتقل 10 أشخاص يتولون تمويل الجماعات التكفيرية في سوريا

نفذت قوة من الشرطة الإسبانية، 10 عمليات اعتقال، في عملية كبيرة ضد شبكة مكرسة لتمويل الجماعات التكفيرية في سوريا.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن وزارة الداخلية الإسبانية قولها: إن 350 منتسبا بالشرطة، قد شاركوا بالعملية التي نفذت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول) في مدريد وفالنسيا (شرقي اسبانيا)، وتوليدو.

ووُجهت للمعتقلين تهم المشاركة في منظمة إجرامية والتآمر مع إرهابيين، وغسيل أموال، وتهرب ضريبي، وإصدار وثائق مزورة، والمساعدة على هجرة غير مشروعة.

وشهدت العملية أيضا قيام الشرطة بعمليات بحث في 14 مبنى مختلفا، 8 منها مساكن خاصة، و6 مباني مكاتب.

ووفقا لبيان صحفي من الوزارة، فإن قادة هذه الشبكة يشكلون ما يشبه “قبيلة عائلية”.

وأضاف البيان أن الأموال التي تجمعها هذه الشبكة يتم إرسالها إلى سوريا لتمويل عمليات جماعة النصرة التكفيرية في إدلب، وربما يكون بعض أفراد هذه “القبيلة العائلية” في إسبانيا، أعضاء بهذه المنظمة الارهابية في إدلب.