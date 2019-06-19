الامن العام يكرر تحذيراته من تعطيل حركة السير في الطرق العامة

اكدت مديرية الامن العام انها “ستتخذ إجراءات مشددة بحق كل من يقوم بإطفاء مركبته في الطرق العامة ويعطل حركة السير”.

وأعادت المديرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تحذيرها بأنها “ستقوم باتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق كل من يقوم بتعطيل حركة السير عن طريق اطفاء مركبته في الطرق العامة، حيث ستقوم ادارة السير وكافة الوحدات الشرطية بالتعامل مع كل من يرتكب مثل تلك المخالفات التي دعا اليها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت المديرية انها “لن تسمح لأي كان وتحت اي ظرف كان بتعطيل حركة السير، وستقوم بواجبها الذي فرضه عليها القانون بمنع التعدي على حقوق الاخرين وحقهم في الطريق العام”، مضيفة انه “سيتم سحب أية مركبة تقوم بتعطيل حركة السير وحجزها في ساحات الحجز المؤقت في منطقة السواقة لمدة اسبوعين مع تحميل مالك المركبة أو سائقها كلف النقل والحجز، اضافة الى تحرير المخالفة القانونية اللازمة وتحويل سائقها الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقه”.

ودعت المديرية الجميع الى الالتزام بالقوانين والانظمة وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات تجنباً لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.