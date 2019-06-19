الاتحاد العام للأدباء الفلسطينييّن-الكرمل 48 يستكمل بناء هيئاته الوحدويّة 

جاءنا من الناطق الرسميّ للاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48، الشاعر علي هيبي البيان التالي..

عقدت اللجنة الحواريّة المنبثقة عن المبادرة الفلسطينيّة لوحدة الأطر الثقافيّة من أيلول 2018، لقاء لها يوم 14.6.2019 في مؤسّسة محمود درويش للإبداع في كفر ياسيف، وبحضور أعضائها الزميلات والزملاء؛ فتحي فوراني، وسامي مهنّا، وزهيرة صبّاغ، ويعقوب حجازي، وعليّ هيبي، ومصطفى عبد الفتّاح، وخالد عوض، وفردوس حبيب الله، وعصام خوري. وتغيّب بعذر الأخوة: محمد علي سعيد، وجهاد بلعوم، وسعيد نفّاع.

وقد التقت اللجنة الحواريّة وعلى جدول أعمالها استكمال بناء هيئات الاتحاد، بعد أن كان الاتحاد أنجز بناء إدارته وأمانته العامة ولجانه المختلفة؛ المراقبة، والثقافيّة، والماليّة، والإعلاميّة، وتشكيل هيئة تحرير مجلّته “شذى الكرمل”، وذلك في اجتماع ضمّ الإدارتين يوم 9.3.2019، استضافتْه المكتبة العامة في كوكب أبو الهيجا.

هذا وقد كان الزميل عصام خوري افتتح اللقاء وعرض اقتراحا مكتوبا استكمالا للوثيقة الأساس الاندماجيّة من يوم 9.2.2019، وفي أجواء نقاش وحدويّة، وقّع الحضور على الاقتراح ليصير والوثيقة الأساس؛ الوثائق الرسميّة للاتحاد.

وبناء على ذلك، فقد تمّ التوافق الإجماعيّ على تشكيل مجلس رئاسيّ للاتحاد بعضوية الزميلات والزملاء؛ فتحي فوراني، وزهيرة صبّاغ، وسامي مهنّا، ويعقوب حجازي، وأسامة مصاروة، ومحمد علي سعيد، وعصام خوري.

وتمّ التوافق على أن يكون الزميل سعيد نفّاع أمينا عامّا للاتحاد، والزميل جهاد بلعوم نائبا للأمين العام، وانتداب الزميل سامي مهنّا ممثّلا في الاتحاد العربيّ العام. كذلك تمّ التوافق على التوجه للجنة المتابعة لضمّ عضو من الاتحاد للجنتها الثقافيّة طبقا للاتفاق المبدئي بين رئيس اللجنة السيّد محمد بركة والزميل عصام خوري، وقد توافقت أن يكون العضو المقترح الزميل سامي مهنّا وبناء على رغبته.

وكلّ ذلك حتّى انعقاد المؤتمر العام وبعد سنتين حسب الوثيقة الاندماجيّة، وحينها وبطبيعة الحال يتمّ انتخاب أصحاب المواقع المختلفة والهيئات بناء على الدستور، والذي يضمن الحقّ المتساوي لّكل أعضاء الاتحاد المستوفي شروط العضويّة في الترشّح والانتخاب.

هذا الاجتماع جاء عمليّا لوضع اللمسات الأخيرة على بنود وثيقة الاندماج والتي كان تمّ التوافق عليها في اللجنة الحواريّة ووقّعتها يوم 9.2.2019 في مقر الاتحاد الفلسطينيّ العام رام الله بحضور ومشاركة أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني وأمينه العام الكاتب نافذ الرّفاعي.

وبهذا يكون الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48، أنجز الوحدة الكليّة في حركتنا الثقافيّة، منطلقا لوضع برنامج عمل ميدانيّ للانطلاق بحركتنا الثقافيّة خدمة لمشهدنا الثقافيّ والوطنيّ العام.