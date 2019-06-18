نقيب الممرضين يعلن ان الاردن ليس بحاجة لممريضين اجانب

أكد نقيب الممرضين خالد ربابعة ان السوق الاردني ليس بحاجة الى تمريض من اية جنسية اجنبية.

واشار في تصريح صحفي، ردا على تصريحات السفير الفلبيني في عمان بانه تم فتح مهنة التمريض امام الممرضات الفلبينيات، ان نقابة الممرضين لن توافق على منح اي رخص مزاولة لمهنة التمريض الا للأردنيين، وأنه لا تسجيل في النقابة ولا مزاولة الا للأردنيين فقط..

وبين ان النقابة لم تبلغ بفتح مهنة التمريض للفلبينيات او الجنسيات الاجنبية، وانه في حال تم فتحها امامهما فانها لن تقبل بذلك في ظل وجود عدد كبير من الممرضات الاردنيات.

وشدد على أن موقف النقابة من قضية الممرضات الاجنبيات واضح ولا تراجع عنه مهما كانت الأسباب، وانه لا يوجد اية استثناءات في هذه القضية المحسومة في النقابة.