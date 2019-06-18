جمارك العقبة تضبط 84 ألف عبوة سمنة نباتية منتهية الصلاحية

بناءً على معلومات استخبارية جمركية، تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة، بالتعاون مع مديرية الاستخبار الجمركي، من ضبط خمسة حاويات تحتوي على (84) ألف عبوة سمنة نباتية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ولا تتوفر فيها المواصفات الصحية وكانت مخصصة للبيع في السوق المحلي.

وقد أكد مدير عام الجمارك، اللواء عبد المجيد الرحامنة، على الدور المتميز لموظفي الجمارك بسرعة الوصول لمثل هذه الضبطيات النوعية ووقف وصولها للسوق المحلي، وما يتمتعون به من خبرة تسهم بالكشف عن مثل هذه الضبطيات اثناء المعاينة، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي وخاصة ان مثل هذه الضبطيات منتهية الصلاحية تهدد حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

من الجدير ذكره أن انتهاء مدة صلاحية الأغذية يعني أن المنتج أصبح فاسداً، ولا بد من التخلص منه؛ حتى لا يتعرض من يتناوله للتسمم الغذائي الذي تظهر أعراضه في فترة قصيرة والتي تؤثر على صحة وسلامة الأنسان.