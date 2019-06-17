اعلان حالة الطوارئ في مصر عقب وفاة الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسى أثناء محاكمته اليوم
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“كردستاني موساد”.. صحيفة عبرية تكشف عن ارسال قوات كردية سورية الى إسرائيل للتدرب على اعمال التجسس

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