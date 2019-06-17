كتائب القسام تتصدى لقوة إسرائيلية حاولت التسلل فجر اليوم لمنطقة خان يونس 

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن تقارير فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة، تعرضت الليلة الماضية لإطلاق النار، عند المنطقة الحدودية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن القوات كانت بمهمة خاصة بالقرب من المنطقة الحدودية، في الجهة الفلسطينية بمدينة خانيونس، وتم اكتشافها واطلاق النار عليها.

ونقلت القناة العبرية، عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات القسام كشفت عن تحركات هذه القوات الخاصة، داخل حدود القطاع، وأطلقت النار عليها، وانسحبت القوة على الفور.

وأشارت القناة الى أن هذه القوات، من سلاح الهندسة بالجيش الإسرائيلي، وكانت بمهمة خاصة، ولم يتعرض أفرادها للإصابات.