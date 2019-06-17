صدور الارادة الملكية باسماء 6 سفراء مشمولين بحركة التنقلات

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بنقل السفراء التالية اسماؤهم:

نقل السفير ريما أحمد علاء الدين من السفارة الاردنية في كندا إلى المركز اعتبارا من تاريخ 2019/8/1

نقل السفير إبراهيم عبدالكريم عبيدات من السفارة الاردنية في المكسيك إلى المركز اعتبارا من 15/8/2019

نقل السفير سجى سطام المجالي المندوب الدائم للأردن لدى المقر الاوروبي لنظمة الامم المتحدة في جنيف إلى المركز اعتبارا من 2019/8/15

نقل السفير فواز قاسم العيطان من السفارة الاردنية في الجمهورية الهليلينية الى المركز اعتبارا من تاريخ 1/8/2019

نقل السفير نصار ابراهيم الحباشنة من السفارة الاردنية في اذربيجان إلى المركز اعتبارا من تاريخ 15/8/2019

نقل السفير عواد خالد السرحان من السفارة الاردنية في تونس إلى المركز اعتبارا من تاريخ 2019/8/1