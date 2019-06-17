بينهم مطلوب خطير.. ضبط 3 مروجين للمخدرات بمداهمة أمنية في الزرقاء

داهمت قوة أمنية من إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي 3 مطلوبين من مروجي المواد المخدرة بينهم “مصنف خطير جدا” في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وخمسة أسلحة نارية.

وحول التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الأشخاص المسلحين ببيع وترويج المواد المخدرة في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء، حيث بوشرت التحقيقات وجمع المعلومات حولهم لتحديد اماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تم حصر أماكن تواجد ثلاثة أشخاص مطلوبين من بينهم مصنف خطير جداً مسجل بحقه 4 طلبات، سبق ان أقدم على إطلاق عيارات نارية تجاه رجال الأمن العام، حيث جرت مداهمتهم بإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة، والفريق الخاص التابع لإدارة البحث الجنائي وألقي القبض عليهم جميعا، حيث ضبط بحوزتهم 7 آلاف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، ومجموعة من قطع الحشيش المعدة للبيع، وكمية من مادة الكريستال المخدرة، وخمسة أسلحة نارية ومجموعة من الذخيرة الحية، وبوشر التحقيق.