اعلان حالة الطوارئ في مصر عقب وفاة الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسى أثناء محاكمته اليوم
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بينهم مطلوب خطير.. ضبط 3 مروجين للمخدرات بمداهمة أمنية في الزرقاء

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