ابن سلمان يتهم إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج، ولكنه يعلن ان السعودية لا تريد الحرب
أهم العناوين
جرينتش+2 10:25
استطلاع لشبكة “فوكس نيوز” يكشف تقدماً واسعاً للمرشح بايدن على ترامب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني