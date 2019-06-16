’علاوة الـ50%’ على رأس مطالب اجتماع مجلس نقابة المعلمين مع وزير التربية

عقد مجلس نقابة المعلمين، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني لبحث أبرز مطالب الميدان وعلى رأسها علاوة الـ50% وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة.

ووضع المجلس الوزير بصورة مطالب الميدان بتفاصيلها كافة، مثل التأمين الصحي وعضوية التعليم الخاص وصندوق ضمان التربية وقضية الزوائد والأنصبة والتدريب والإشراف وغيرها من المطالب التي تهم الميدان، مشددين على البدء الفعلي باتخاذ إجراءات تنفيذها، ومؤكدين ضرورة تعزيز الشراكة بين النقابة والوزارة بما يخدم العملية التعليمية بشكل عام.

وقد أكد المعاني أن مطالب المعلمين ستكون قيد الدراسة الحقيقية في إطار عمل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها بين النقابة والوزارة لعمل لقاءات دورية بين الجانبين.

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