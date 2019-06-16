الخميس المقبل موعد المحاكمة السعودية لاصغر سجين سياسي بالعالم

أفاد حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، امس السبت، بأن السلطات حددت يوم الخميس القادم موعداً لجلسة محاكمة الفتى مرتجى قريريص، المعتقل منذ عام 2014.

وذكر الحساب على صفحته بموقع “تويتر” أن النيابة السعودية طالبت بإعدام الفتى؛ بسبب تهم أُرغم على التوقيع عليها، حيث إنه اعتقل وهو طفل (13 عاماً).

ويعد قريريص أصغر سجين سياسي في السعودية، وولد في 22 تشرين الأول من العام 2000، واعتُقل في 20 أيلول 2014.

ووُضع قريريص في السجن الانفرادي لمدّة شهر، وتعرض للتعذيب بالصفع، كما ضُرب على أجزاء من جسده، وذلك بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشرته في عام 2016.

وأفاد موقع “سي إن إن” بأن قريريص “كان يسافر مع عائلته إلى البحرين عندما احتجزته سلطات الحدود السعودية على جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين”.

وبيّن الموقع أن قريريص “شارك في مظاهرات عبر ركوب دراجات، وتعبيرات عن المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية، خلال عام 2011”.