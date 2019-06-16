ابن سلمان يتهم إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج، ولكنه يعلن ان السعودية لا تريد الحرب
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استمرار التسجيل ببرنامج “تكافل” لدعم الاسر الفقيرة حتى نهاية الشهر الحالي/ رابط

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