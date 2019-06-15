بوتين يعلن امام قمة شنغهاي مواصلة دعم سورية حتى القضاء نهائياً على الإرهاب في ادلب وباقي أراضيها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مكافحة الإرهاب من أهم الأولويات، وأن روسيا ستواصل تقديم الدعم لسورية حتى القضاء على الإرهاب نهائيا في إدلب وجميع الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود عملية إعادة الإعمار وزيادة حجم المساعدات الإنسانية، بعيدا عن التسييس.
وأشار بوتين في كلمة له ،خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 19 لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت امس في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إلى أنه “انطلاقا من أن محاربة الإرهاب والتطرف إحدى أولويات المنظمة، فمن المهم جدا تطوير التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لمنع تمويل الإرهابيين من خلال تجارة المخدرات، ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين”.
وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران بّين بوتين أن انسحاب واشنطن من الاتفاق وخطة العمل الشاملة التي تبناها مجلس الأمن يزعزع الاستقرار في المنطقة ويقوض نظام منع انتشار الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة وفاء الجميع بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية وخطة العمل الشاملة المشتركة بالقرار رقم 2231 عام 2015 لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.
وحول الوضع في أفغانستان لفت بوتين إلى أن المنظمة توليه اهتماما خاصا وتحرص على تقديم المساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار فيه مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع اليوم على خارطة طريق بهذا الخصوص.
وتضم المنظمة الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان وتتمتع كل من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب فيها وستعقد القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في الـ 22 والـ 23 من تموز عام 2020 بمدينة تشيليابينسك الروسية.
الى ذلك فقد أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون أن الحوار القائم على أساس الحفاظ على سيادة سورية هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة فيها.
وشدد القادة في البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي : “على تمسكهم بموقف موحد قائم على أن الحوار، على اساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية، هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة فيها”.
ولفت البيان إلى “أن التعاون في إطار صيغة أستانا أوجد الظروف اللازمة لتنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يشجع العملية السياسية الشاملة تحت قيادة السوريين ومن خلال السوريين أنفسهم لإيجاد حلول تلبي مصالح الشعب السوري”.
وأكدت الدول الأعضاء في بيانها على مواصلة الجهود الدولية لمساعدة سورية في إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة فيها.
كما أعرب القادة في بيانهم عن رفضهم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف أو استغلال الجماعات الإرهابية والمتطرفة والراديكالية تنفيذاً لمصالح ذاتية وأنانية مشيرين إلى أن الدول الأعضاء تشدد على أنه ليس هناك أي مبرر لأعمال الإرهاب والتطرف في العالم وتعتبر أن تنفيذ إجراءات شاملة لتعزيز مكافحة الإرهاب وأيديولوجيته وتحديد وإزالة العوامل والظروف المؤدية له ضرورة ملحة للغاية.
وعبر قادة المنظمة عن عزمهم مواصلة التعاون في القضايا المهمة كنزع السلاح النووي ومراقبة عدم انتشاره والاستعمال السلمي للطاقة الذرية والردود السياسية والدبلوماسية على التحديات الإقليمية التي تواجه أنظمة عدم الانتشار.
وفي الشأن الإيراني أعرب القادة عن تأييدهم لتنفيذ خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي مع إيران ووفقاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن ودعوا الأطراف المعنية إلى الوفاء التام بجميع التزاماتها من أجل التنفيذ الكامل والفعال للوثيقة.
وشدد البيان على أن الزيادة أحادية الجانب في أنظمة الدفاع الصاروخية من جانب بعض الدول تضر بالأمن الدولي وتزعزع الاستقرار في العالم وهي تشكل محاولات غير مقبولة لضمان أمنهم على حساب أمن الدول الأخرى.
وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء ستواصل توسيع التعاون في مجال الدفاع والأمن فضلاً عن تدريب الكوادر لزيادة قدرة القوات المسلحة والجهات المختصة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
إلى ذلك وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم أكثر من عشرين وثيقة مشتركة بما فيها بيان بشكيك وخريطة طريق حول أفغانستان.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية أنه “تم في أعقاب قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت في بشكيك اليوم توقيع 21 وثيقة حيث اعتمد قادة الدول الأعضاء في المنظمة بيان بشكيك الختامي و12 وثيقة أخرى في حين وقع رؤساء المؤسسات الحكومية في الدول الأعضاء في المنظمة 7 وثائق أخرى بما فيها عدد من الاتفاقيات في مجال وسائل الإعلام والتعاون في المجالات الرياضية و”خريطة طريق” للأعمال المستقبلية لمجموعة الاتصال “منظمة شنغهاي.. أفغانستان”.
كما وقعت الأطراف أيضاً مذكرات تفاهم بين سكرتاريا منظمة شنغهاي للتعاون وكل من منظمة السياحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
بدوره كتب الكرملين على موقعه الإلكتروني أن “المشاركين في القمة ناقشوا الوضع القائم وآفاق تعميق التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وتجارة المخدرات وتطوير الاقتصاد والصناعة والمسائل الإنسانية”.
كما بحث المشاركون وفقاً للكرملين سبل تسوية الأوضاع في أفغانستان والأزمة في سورية والتطورات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني لافتاً إلى أن البيان الختامي للقمة يعكس المواقف المتفق عليها بشأن تطوير نشاط منظمة شنغهاي للتعاون ويؤكد مواقف الدول الأعضاء من أهم القضايا الدولية والإقليمية كما يذكر البيان مبادرة المنظمة حول إعداد اتفاقية للأمم المتحدة بشأن حقوق الشباب.
وتتولى قرغيزستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون للعام 2019 وهي منظمة دولية تأسست عام 2001 من قبل قادة كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وفي الـ9 من حزيران 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة (مراقب) بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة (شريك) ويقع مقر الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.