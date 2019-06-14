هيئة مكافحة الفساد تُحبط عملية رشوة وتوقيف طالبها 15 يومًا

عمان – (بترا)

أحبطت وحدة عمليات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد امس الخميس عملية رشوة طلبها رئيس قسم الرقابة في أمانة عمان / منطقة بدر من أحد المقاولين الذي تقدم بشكوى للهيئة بهذا الخصوص، وقامت الوحدة بضبطه متلبسًا بقبض قيمة الرشوة .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن الرشوة طُلبت مقابل أن يغض موظف الامانة الطرف عن المخالفات المرتكبة في مبنى شيده المقاول .

وعلى صعيد متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف المرتشي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة .

وناشد المصدر المواطنين كافة ابلاغه بأي وسيلة يرونها مناسبة عند تعرضهم لطلب رشوة مقابل خدمة ينشدونها، كما ناشد موظفي أجهزة الدولة بإبلاغه عندما تُعرض على احد منهم رشوة ولو كانت على شكل هدية .

يذكر أن مدعي عام النزاهة أوقف ثلاثة من موظفي وزارة الصناعة من مراقبي الأسواق احالتهم الوزارة إلى الهيئة لتقاضيهم رشاوى من عدد من اصحاب المحال التجارية .