ضربة قاصمة.. مقاتلات سورية وروسية تدمر مقر اجتماع لقادة "جبهة النصرة" وحلفائها في مطار تفتناز بمحافظة إدلب
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هيئة مكافحة الفساد تُحبط عملية رشوة وتوقيف طالبها 15 يومًا

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