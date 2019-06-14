محمد رمضان يتصدر يويتوب بعد سويعات من طرحه اغنية “بابا”/فيديو

تصدر الفنان محمد رمضان قائمة 50 فيديو الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك ببرومو أغنيته الجديدة ” بابا ” ، والذى طرحه أمس ، حيث تمكن من تحقيق ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة فى ساعات معدودة .

ويعد كليب “بابا” أول أعمال محمد رمضان مع شركة روتانا بعد تعاقده معها لمدة 3 سنوات.

وظهر محمد رمضان في برومو كليب “بابا” عاري الصدر، وبقصة شعر مختلفة، ويتراقص على نغمات الأغنية، التي تتماشى مع ما سبق طرحه من كليبات مثل: “مافيا، نمبر وان، الملك، فيرس”، وغيرها.

ويتضمن التعاقد أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، ثلاث سنوات.