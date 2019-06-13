نيكي هيلي تطل  برأسها لتعلن ان صفقة القرن مخصصة لحماية إسرائيل 

لم تخفِ نيكي هيلي السفيرة الأمريكية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة شغفها في الحفاظ على أمن “إسرائيل” حتى بعد مغادرتها منصبها ومكانها في الإدارة الأمريكية.

ففي مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية والمقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قالت “هيلي”: “في صفقة القرن، أمن إسرائيل هو الأولوية على كل شيء”.

الصحيفة في مطلع افتتاحيتها التي احتوت متن المقابلة وترجمتها “فلسطين الآن” كتبت؛ أن “السفيرة الأمريكية نيكي هيلي غادرت الأمم المتحدة منذ ستة أشهر ، لكن شغفها بحماية إسرائيل يصعب التخلص منها.*

وأضافت الصحيفة: “أصبحت هيلي نجمة إدارة ترامب في المجتمع اليهودي بعد أن خاضت حرب إسرائيل في ممرات الأمم المتحدة، وأظهرت لدول العالم أنها غير خجولة من دفاعها عن إسرائيل، والآن ، كمواطنة أوضحت أن ترامب يرى أن أمن إسرائيل هو فوق كل شيء آخر”.

وأكملت الصحيفة: “تعرف هيلي ، جيدًا ما هو مكتوب في “The Century Deal” الذي أعده الرئيس دونالد ترامب ، والذي سيتم الكشف عن البعض منه هذا الشهر … “قرأت الخطة …” وقالت في مقابلة خاصة مع إسرائيل اليوم أن خطة الرئيس لن تضر إسرائيل ، وبالتالي ينبغي الترحيب بها”.