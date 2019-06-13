صعود اسعار النفط بعد تعرض ناقلتين لهجوم في خليج عمان قرب إيران التي استطاعت انقاذ 44 بحاراً

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلتي نفط في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.

وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في الناقلتين في خليج عمان، بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا“.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالات الانباء ان ناقلتي نفط قد تعرضتا في خليج عمان قرب سواحل إيران، إلى هجوم، أدى إلى اشتعال النيران في أحدهما وإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم السفينة.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن السفينة التي شب فيها الحريق تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية، فيما ذكرت رويترز أن ناقلة النفط الثانية “كاريدجس” كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية لسنغافورة محملة بشحنة ميثانول.

وذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، قد هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث، وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث “كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق. وشحنة الميثانول سلمية”.

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة، ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

ومن جانبها، أكدت شركة الشحن النرويجية فرنتلاين أن النار مشتعلة في ناقلتها النفطية فرنت ألتير بعد حادث في خليج عمان.

وأضاف المتحدث باسم الشركة لصحيفة “في.جي” النرويجية، أن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن مصادر مطلعة، أن سفنا إيرانية أنقذت 44 بحارا أجنبيا بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم ببحر عمان، وقامت بنقلهم إلى ميناء جاسك الإيراني.

وكشف مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط عن أن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لرويترز كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما “أصابها طوربيد فيما يبدو” عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش)، مؤكدا أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي، إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة اليوم الخميس.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين: “نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان”.

وتلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا”.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز، وفقا لرويترز: “تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا”.

وقالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، لرويترز، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن اليوم الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت وكالة وكالة يونيوز الإيرانية، عن مصادر عمانية محلية، أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأفادت المصادر العمانية، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان، فيما أكدت أيضا مصادر محلية باكستانية سماعها لدوي الانفجارات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان.

وقالت حاملتا النفط العملاقتان المذكورتان إنهما تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.